الصحة السورية تتخذ إجراءات طارئة في مستشفيات طرطوس

الوكيل الإخباري - بعد إجراء مماثل اتخذته في العاصمة دمشق، طلبت وزارة الصحة السورية إيقاف العمليات "غير الطارئة" في المستشفيات العامة بطرطوس التي تأتي بعد العاصمة في تسجيل أعلى معدلات الإصابة بكورونا.

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ويأتي ذلك من خلال كتاب موجه إلى مديري الهيئات العامة (المشافي الحكومية التابعة لوزارة الصحة) في طرطوس، حيث طلب وزير الصحة السوري حسن غباش تشغيل المشافي بالإمكانات والطاقة القصوى لصالح مرضى كوفيد ـ 19، إضافة إلى طلب إيقاف العمليات "غير الطارئة" فيها بدءا من اليوم الأربعاء.



كما طلب تطبيق خطة استدعاء الكوادر في حالة الطوارئ.

وقال غباش إن ذلك يأتي جراء تطور أوضاع إصابات كورونا في البلاد.







