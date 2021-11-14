الصحة السورية تتسلم نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني سينوفارم المضاد لكورونا

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، تسلمها نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني "سينوفارم" ضد فيروس كورونا.

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وقال وزير الصحة السوري، حسن الغباش في تصريح صحفي، "هذه ليست الدفعة الأولى من اللقاح التي يتم استلامها من الصين وقد سبقتها دفعات ساعدت فيها الصين سوريا في تنفيذ خطة التمنيع ضد كورونا".



وأضاف وزير الصحة: "نتمنى من المواطنين تلقي اللقاح بشكل أسرع".



وتسلمت سوريا في التاسع والعشرين من يوليو الماضي 150 ألف جرعة من لقاحات "سينوفارم" المضادة لفيروس كورونا مقدمة من الصين.



وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت أمس السبت، تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد وشفاء 95 حالة ووفاة 6 من الإصابات المسجلة بالفيروس.



وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى أمس السبت 46130 حالة شفيت منها 27583 حالة وتوفيت 2661 حالة.

روسيا اليوم

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