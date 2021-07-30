الجمعة 30-07-2021
الوكيل الاخباري

10 وفيات و760 إصابة جديدة بكورونا في المملكة اليوم

الجيش : إحباط محاولتي تهريب مخدرات من سوريا

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

مقتل اثنين من طاقم السفينة التي تعرضت لهجوم قبالة عُمان

تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين

مكافحة الأوبئة تطمئن الأردنيين بعد إرباك عبر مواقع التواصل

مصدر فلسطيني : محمود عباس بصحة جيدة

وفاتان و135 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

قرارات حكومية تدخل حيز التنفيذ الأسبوع القادم

وفيات الجمعة 30/7/2021

الجمعة، 30-07-2021 02:39 م

الصحة العالمية : أميركا سجلت أعلى معدل عالمي بإصابات كورونا الأسبوع الماضي

6103e1594236041b16371846
توضيحية


الوكيل الإخباري - ذكرت منظمة الصحة العالمية أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت خلال الأسبوع الماضي أكبر زيادة بإصابات كورونا الجديدة في العالم، حيث أدى متغير "دلتا" إلى زيادة عدد الحالات الجديدة.

وأظهر أحدث تقرير وبائي لمنظمة الصحة أن الولايات المتحدة أحصت 500332 حالة جديدة للأسبوع المنتهي في 25 يوليو، وهذا يمثل زيادة بنسبة 131 في المائة في الإصابات الجديدة مقارنة بالأسبوع السابق، تلتها البرازيل وإندونيسيا والمملكة المتحدة والهند.

اضافة اعلان


وبحسب المنظمة الأممية، ارتفع العدد العالمي للإصابات الجديدة بنسبة 8 في المائة، مع أكثر من 3.8 مليون حالة جديدة، مبينة أنه "تم الإبلاغ عن حوالي 540.000 حالة يوميا في المتوسط خلال الأسبوع الماضي مقارنة بـ 490.000 حالة تم الإبلاغ عنها يوميا في الأسبوع السابق".


وأوضحت أن "هذا الاتجاه المتزايد يعزى إلى حد كبير إلى الزيادات الكبيرة في منطقة الأمريكتين ومنطقة غرب المحيط الهادئ"، مشيرة إلى أنه "إذا استمر الوضع على نفس المسار فمن المتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي للحالات في جميع أنحاء العالم 200 مليون خلال الأسبوعين المقبلين".


يذكر أن 49% من السكان الأمريكيين تم تطعيمهم بشكل كامل بينما تلقى 57% جرعة واحدة من اللقاح، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6103f0434c59b74565054d2a

إطلاق إنتاج موسع من اللقاح الروسي أبيفاك كورونا

6103edf74236041a8619f5af

متحور دلتا يسيطر على لبنان بنسبة 100%

6103dcf54c59b703d539cff3

الجزائر.. وفاة مرضى بسبب نفاذ الأكسجين

dcd4946d-4e29-4f78-969c-a2183581c934 (1)

وفاتان و135 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

6103b6154c59b702e3191cf7

أستراليا.. فتح الحدود مرتبط بتطعيم 80% من السكان بجرعتي كورونا

ؤ

روسيا تسجل 794 وفاة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
مكو

مصر تسجل 27 وفاة جديدة بكورونا

وفات

لا وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

60a23b984236044533545df3

إصابات كورونا اليومية في روسيا تفوق الـ 24 ألف إصابة

907e0227-1399-4556-8a32-f9f4b03f590b

إصابات كورونا اليومية في روسيا تفوق الـ 23 ألف إصابة

ايط

إيطاليا تسجل 24 وفاة جديدة بكورونا

كورونا

تقرير: ' سلالة دلتا ' منتشرة في كافة الولايات الأمريكية