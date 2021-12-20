الصحة العالمية : أوميكرون من المرجح ان يصيب المطعمين

الوكيل الاخباري - قالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك الآن دليلاً ثابتاً على أن "أوميكرون" ينتشر بشكل أسرع من المتحور السابق "دلتا"، وإنه "من المرجح أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من كورونا يمكن أن يصابوا به".



وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن عام 2022 يجب أن يكون العام "الذي نضع فيه حداً لوباء كوفيد-19"، وفقاً لوكالة يورو نيوز للأنباء.



ومع اقتراب موسم العطلات، حث غيبريسوس أفراد العائلات والأشخاص الذين يرغبون في قضاء الوقت معاً على التفكير ملياً وقال : "إلغاء لقاء ما أفضل من خسارة حياة".

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