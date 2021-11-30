الصحة العالمية: أوميكرون يمثل تهديدا خطيرا

الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن التهديد الذي يشكّله متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا "مرتفع للغاية"، بناءً على أدلة مبكرة، وقد يؤدي إلى طفرات مفاجئة مصحوبة بـ"عواقب وخيمة".

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وقالت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة، في مذكرة فنية موجهة إلى الدول الأعضاء إن "هناك غموضاً كبيراً" لا يزال يحيط بالمتحور الجديد الذي اكتُشف لأول مرة في جنوب إفريقيا.



كما وصفت المذكرة احتمال انتشار متحور أوميكرون بشكل أوسع حول العالم بأنه "مرتفع".



وينتشر هذا المتحور الآن في عدة دول، من إفريقيا إلى المحيط الهادئ، مروراً بكندا إلى إيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وغيرها.



ولم يسبق أبداً أن تسببت إحدى متحورات فيروس كورونا بهذا المستوى من الهلع، منذ ظهور دلتا الذي كان شديد العدوى.



وشددت منظمة الصحة العالمية على أن "إمكانية انتشار أوميكرون عالمياً مرتفعة"، مع الإقرار بوجود الكثير من نقاط الاستفهام.



وقالت منظمة الصحة العالمية إن أوميكرون "متحور مختلف بدرجة كبيرة يحتوي على عدد مرتفع من النسخ.. بعضها مقلق وقد يكون مرتبطاً باحتمال إفلاته من الجهاز المناعي وزيادة انتقال العدوى".



والعنصر الوحيد المطمئن حتى الآن هو عدم الإبلاغ عن "وفيات مرتبطة" بهذا المتحور.



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