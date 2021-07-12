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الإثنين، 12-07-2021 06:34 م

الصحة العالمية: الأوضاع المتعلقة بكورونا في العالم تتدهور

منظمة-الصحة-العالمية


 الوكيل الاخباري  - أكدت منظمة الصحة العالمية أن الأوضاع المتعلقة بجائحة فيروس كورونا تتدهور، متوقعة أن تتحول سلالة "دلتا" قريبا إلى النسخة المهيمنة في العالم.اضافة اعلان


وأشار المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: "الأسبوع الماضي كان الرابع على التوالي الذي تم خلاله رصد ارتفاع لعدد الإصابات بكوفيد-19 في العالم. تم تسجيل هذا الارتفاع في 6 مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية. كما جرى كذلك تصاعد مؤشر الوفيات بعد ان شهد تراجعا على مدى 10 أسابيع سابقة".

وأضاف تيدروس: "نواجه تدهورا لحالة الطوارئ الصحية (الخاصة بجائحة فيروس كورونا)، الأمر الذي يعرض الأرواح ووسائل العيش والتعافي العالمي المستدام لخطر متزايد".

 




 

 


 

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