الصحة العالمية: التلقيح ضد كوفيد يعني بداية نهاية النفق

الوكيل الاخباري –

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اعتبر المدير الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانس كليغ، أن انطلاق حملات التلقيح ضد كوفيد 19 يعني بداية نهاية النفق المظلم الذي يعيشه العالم حالياً.وعبر كليغ في تصريحات إذاعية اليوم الخميس، نقلتها وكالة آكي الإيطالية للأنباء، عن تفاؤله بأن يكون عام 2021 أفضل من العام الحالي بالنسبة للوضع الوبائي.ولكنه شدد على ضرورة أن يستمر الناس بالاستماع لنصائح الأطباء وتطبيق الإجراءات الوقائية.وتطرق المسؤول في منظمة الصحة العالمية إلى حالة الحذر والتردد السائدة حالياً لدى 70% من سكان العالم تجاه اللقاح، قائلاً: "إنها ظاهرة طبيعية، إذ أن العديد من الأسئلة ما تزال دون إجابات ومن المهم معرفة مصادر تخوف الناس" .وشدد على ضرورة أن تعتمد السلطات المعنية في دول العالم على الشرح والتفسير وليس الالزام، مع ضرورة فهم خصوصية كل شعب وكل فئة من الناس، بمن فيهم العاملين في الحقل الطبي.