الصحة العالمية : الشتاء تحديا للعالم بسبب كورونا

الوكيل الإخباري - أكّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تادروس أدهانوم أن بلدان أوروبا تواجه ارتفاعاً في حالات الإصابة بوباء “كوفيد 19″ ثلاثة أضعاف ماكان عليه الحال وقت ذروة انتشار الوباء في شهر اذار الماضي

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وزاد " لم تعد غرف العناية المركزة قادرة على استيعاب المزيد من المرضى".



وأشار، أن المنظمة ستقوم باختبار مواد جديدة وعلاجات من مضادات الفيروسات في المرحلة المقبلة، للوقوف على مدى فعاليتها في مواجهة إصابات كورونا.



وأوضح ، أن دخول نصف الكرة الأرضية الشمالي فصل الشتاء سوف يمثل تحدياً للأنظمة الصحية حيث التعايش مع وباء “كوفيد 19” والإنفلونزا الموسمية، وذلك بسبب تشابه الأعراض.



وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، على إيلاء الاهتمام بتحصين بعض الفئات مثل كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والعاملين الصحيين من فيروس الإنفلونزا. باستخدام اللقاح الموجود والمستخدم.

المصدر : وكالات

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