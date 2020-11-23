الصحة العالمية: اللقاحات والتدابير الصحية ستساعد بإنهاء جائحة كورونا

الوكيل الاخباري -

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الضوء في نهاية النفق المظلم الطويل يزداد سطوعًا، مع آخر الأخبار الإيجابية من تجارب لقاحات كوفيد-19.وأضاف غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة مساء اليوم الاثنين، حول أخر مستجدات كوفيد-19، عبر تقنية الاتصال المرئي، "هناك الآن أمل حقيقي في أن اللقاحات، بالاقتران مع تدابير الصحة العامة المجربة، ستساعد في إنهاء جائحة كوفيد-19".وأشار غيبريسوس إلى أهمية هذا الإنجاز العلمي؛ مشيرا إلى أنه لم يتم تطوير أية لقاحات في التاريخ بهذه السرعة،معتبرا أن المجتمع العلمي وضع بهذا الإنجاز معيارًا جديدًا لتطوير اللقاحات.وحذر المدير العام للمنظمة من الخطر الحقيقي الذي يتمثل في أن الدول والأفراد الأكثر فقراً وضعفاً قد يهضم حقهم في السباق العالمي الحالي في سعي الحكومات لحماية شعوبها من خلال الحصول على اللقاحات، مؤكّدا أن المنظمة من خلال إنشائها مسّرع الأدوات (آكت أكسيلاريتر) تسعى مع الشركاء لأن يكون هناك نفاذ عادل للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل في الوصول لعلاجات ولقاحات كوفيد-19، داعيا دول العالم لدعم مسرع الأدوات ماليا.