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الإثنين، 16-11-2020 05:37 م

الصحة العالمية: اللقاح بمفرده لن يقضي على الوباء

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الوكيل الاخباري - أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرييسوس، اليوم الاثنين، أن أي لقاح مضاد لكورونا لن يقضي بمفرده على الجائحة، حيث يواصل الوباء الانتشار، وذلك بعد أشهر من الإبلاغ عن ظهوره في الصين والذي أصاب الى الآن ما يزيد عن 54 مليون شخص وأودى بحياة أكثر من مليون و300 ألف، بحسب "واشنطن بوست" .
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جاء هذا التصريح رغم حالة التفاؤل وبوادر الانفراج التي تسود العالم خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد اعلان شركتي بيونتك وفايزرز عن اكتشاف علاج ناجع للقضاء على فيروس كورونا المستجد بنسب تزيد عن 90 بالمئة. 

وقال غيبرييسوس "إن اللقاح سيقوم بدور مكمل للأدوات الأخرى التي لدينا لكنه لن يكون بديلا لها" مشددا على أن اللقاح بمفرده لن يقضي على الوباء.

وأوضح أن إمدادات اللقاح سيجري تقييدها في البداية مع إعطاء الأولوية للعاملين في القطاع الصحي وكبار السن وغيرهم من السكان المعرضين للخطر مؤكدا أن الحاجة الشديدة تكمن الآن في مراقبة الوضع وخضوع أكبر عدد من الأفراد لاختبارات العزل والرعاية الصحية وأساليب الوقاية العامة الالزامية .

 




 

 


 

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