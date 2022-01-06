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الصحة العالمية: المستشفيات تعاني بسبب انتشار "أوميكرون".. والإصابة به ليست "خفيفة"

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الخميس، 06-01-2022 11:01 م

الصحة العالمية: المستشفيات تعاني بسبب انتشار "أوميكرون".. والإصابة به ليست "خفيفة"

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الوكيل الاخباري - شدّدت منظمة الصحة العالمية، الخميس، على أن المتحور أوميكرون تودي بالكثير من المصابين بها حول العالم، ومن الخطأ وصفها بأنها "خفيفة".

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ولفت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إلى أن الأعداد القياسية للإصابات بالمتحور الجديد من كورونا سريعة الانتقال والانتشار تعني أن المستشفيات تعاني من ضغط شديد.


وقال في مؤتمر صحافي "فيما تبدو أوميكرون بالفعل أقلّ خطورة مقارنة بالمتحورة دلتا، خصوصًا لدى الأشخاص الملقّحين، لا يعني ذلك أنها يجب أن تُصنّف على أنها خفيفة" مُضيفا "مثلما فعلت المتحورات السابقة، تؤدي أوميكرون إلى دخول أشخاص إلى المستشفيات وتقتل أشخاصا".


وتابع "في الواقع، إن تسونامي الإصابات ضخم وسريع جدا لدرجة أنه ينهك الأنظمة الصحية حول العالم".


وأُبلغت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي بنحو 9.5 مليون إصابة جديدة بكورونا، وهي حصيلة قياسية أعلى بنحو 71% عن حصيلة الأسبوع السابق.


ولكن حتى هذه الأرقام أقل من الأرقام الفعلية بحسب تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، لأنها لا تعكس انخفاض عدد الفحوص خلال عطلة رأس السنة ونتائج الاختبارات الذاتية الإيجابية غير المسجلة والحالات التي لم تُسجّلها أنظمة المراقبة المثقلة بالأعباء.


واستغل تيدروس خطابه الأول في العام 2022 لانتقاد استئثار الدول الغنية بجرعات اللقاح المتاحة العام الماضي، قائلاً إن ذلك أوجد أرضا خصبة لظهور متحورات للفيروس.


ودعا العالم إلى تشارك وتوزيع اللقاحات بشكل عادل أكثر في العام 2022 بهدف إنهاء "الموت والدمار" الناجم عن كورونا.


ويأمل تيدروس أن يتلقى 70% من سكّان كلّ دولة اللقاح المضاد لكورونا بحلول منتصف العام 2022.


لكن في حال بقيت وتيرة التلقيح على حالها، لن تحقّق 109 دول هذا الهدف.


وقال إن "عدم تكافؤ فرص الحصول على اللقاح يقتل أشخاصا ووظائف ويقوّض الانتعاش الاقتصادي العالمي" مضيفا أن "إعطاء جرعات معززة من اللقاح الواحدة تلو الأخرى في عدد قليل من الدول لن يُنهي جائحة فيما مليارات البشر لا يزالون غير محصنين بشكل كامل".


وأشارت المسؤولة الفنية عن كورونا في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف إلى أنه "من غير المرجّح" أن تكون أوميكرون آخر متحورة مثيرة للقلق قبل انتهاء الجائحة.


ودعت الناس إلى تكثيف الإجراءات التي كانوا يتّخذونها لحماية أنفسهم سابقا من الفيروس.


أ ف ب

 




 

 


 

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