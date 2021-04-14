الصحة العالمية: الوضع الوبائي قد يتفاقم في رمضان



الوكيل الاخباري -

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قال مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، إن المنظمة يساورها القلق من أن الوضع الوبائي الحالي لكوفيد-19 قد يتفاقم خلال شهر رمضان، إذا لم يلتزم الناس بالتدابير الوقائية التي أثبتت فعاليتها في وقف سريان العدوى.وأشار المنظري خلال إحاطته الإعلامية عن الوضع الوبائي لكوفيد-19 في المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقده المكتب الإقليمي، اليوم الأربعاء، إن 12 بلدًا من أصل 22 بلدًا في الإقليم أبلغت عن زيادة في حالات الإصابة الأسبوع الماضي مقارنةً مع الأسبوع الذي سبقه، كما أَبلغ 11 بلدًا عن زيادة في الوفيات الجديدة في الإقليم بنسبة 22 بالمئة و17 بالمئة على التوالي.