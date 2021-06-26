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السبت، 26-06-2021 08:55 ص

الصحة العالمية: امنعوا انتقال كورونا لتتوقف المتحورات

كورونا عالم


الوكيل الإخباري - ينتشر المتحور دلتا من فيروس كورونا كالنار في الهشيم في دول عدة حول العالم خصوصاً بريطانيا. وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، عن خشيته من انتشار السلالة التي ظهرت لأول مرة في الهند مطالبا بوقف انتشار كوفيد 19، لتتوقف ظهور المتحورات.

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وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس أمس الجمعة، إن أفضل طريقة لمنع ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا هي إبطاء انتقاله من المصابين به إلى غيرهم.


كما أضاف "السلالات الجديدة متوقعة وستواصل الظهور - هذا ما تفعله الفيروسات، فهي تتطور - لكننا يمكن أن نمنع ظهور السلالات من خلال منع كوفيد-19 من الانتقال".


وقال "الأمر ببساطة: مزيد من العدوى يعني المزيد من السلالات. وقليل من العدوى يعني القليل من السلالات".


ازدياد في الصيف
فيما حذر خبراء من أن المتحور دلتا، قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في عدد الحالات اعتباراً من هذا الصيف في حال لم يتم لجمه بسرعة.


ويقدر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومراقبتها أنه من المتوقع أن يتسبب "دلتا" 70% من الإصابات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بحلول مطلع أغسطس و90% بنهاية الشهر نفسه.


أما في الولايات المتحدة فارتفعت الحالات الإيجابية من 10% في 5 يونيو إلى 35% الأسبوع الماضي.


أكثر عدوى من "ألفا"
ويعتبر هذا المتحور أكثر عدوى من متحور "ألفا" بنسبة 40% إلى 60%، وهو بدوره أكثر عدوى من السلالة السابقة المسؤولة عن الموجة الأولى من الإصابات في أوروبا.


ويرى فريق من الباحثين الفرنسيين أن نسبة تسارع انتقال العدوى لهذا المتحور بين 50% و80% وذلك وفقاً لدراسة لم تنشر نتائجها بعد تستند إلى أرقام المنطقة الباريسية.


من جهته، حذر المركز الأوروبي من "أي تراخٍ خلال فصل الصيف للتدابير غير الطبية التي كانت مطبقة مطلع يونيو ما قد يؤدي إلى زيادة سريعة وكبيرة لعدد الحالات اليومية من كل الفئات العمرية".


وهذا الارتفاع سيؤدي إلى زيادة أعداد المرضى في المستشفيات والوفيات "التي قد تبلغ المستويات المسجلة في خريف 2020 في حال لم تتخذ أي تدابير إضافية".


ارتفاع عدد الإصابات عالمياً
وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت أن وباء كورونا يسجل حالياً ارتفاعاً نسبياً في الإصابات الجديدة في العالم بعد أن تراجعت لأدنى مستوياتها منذ فبراير وانخفض عدد الوفيات. لكن العديد من البلدان، مثل إندونيسيا والبرتغال وروسيا وإسرائيل تشهد زيادة في الحالات الجديدة، ويرتبط ذلك جزئياً على الأقل بانتشار المتحورة دلتا، وتخشى دول أخرى من مُصاب مماثل.


وبات هذا المتحور الذي رصد لأول مرة في الهند، حيث انتشر اعتباراً من أبريل، موجودا الآن في 85 دولة على الأقل، وفقاً لمنظمة الصحة، لكن بنسب متفاوتة.
وفي أوروبا، انتشرت هذه السلالة لأول مرة بسرعة كبيرة في المملكة المتحدة، لتحل في غضون أسابيع مكان المتحور ألفا الذي ظهر نهاية عام 2020 في جنوب شرقي إنجلترا.

 

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