الصحة العالمية : تأمين مليار جرعة من لقاحات كورونا لجميع البلدان

الوكيل الاخباري -

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الحصول على لقاحات آمنة وفعالة ضد كوفيد-19، خلال عام واحد فقط هو إنجاز علمي مذهل؛ لكن الإنجاز الأكبر سيكون ضمان تمتع جميع البلدان بفوائد العلم بشكل منصف، في إشارة منه لأهمية الوصول العادل للقاحات عالميا.وأضاف غيبريسوس، في إحاطته الإعلامية حول آخر مستجدات كوفيد-19 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة، مساء اليوم الجمعة، عبر تقنية الاتصال المرئي: "لقد رأينا جميعًا صورًا لأشخاص يتم تطعيمهم ضد كوفيد-19 خلال هذا الأسبوع، نريد أن نرى نفس هذه الصور في جميع أنحاء العالم، وسيكون ذلك علامة حقيقية على التضامن".وبشأن الوصول العادل للقاحات للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، أشار غيبريسوس إلى أن المنظمة وشركاءها يركزون على ثلاث أولويات، وهي: المواجهة الفورية للفجوة التمويلية البالغة 3ر4 مليار دولار أميركي لشراء اللقاحات للبلدان الأكثر احتياجًا وسد هذه الفجوة بسرعة، ترجمة للإلتزام السياسي والتعهدات من قادة العالم للمنظمة من أجل الوصول العادل إلى اللقاحات، ومساعدة البلدان لتقديم اللقاحات من خلال تقييم الثغرات في البنية التحتية.وأكّد المدير العام للمنظمة، تأمين ما يقرب من مليار جرعة من ثلاثة لقاحات مرشحة كجزء من مرفق كوفاكس، وإجراء مناقشات مع العديد من الشركات المصنّعة الأخرى، حيث سيتم الإعلان عن المزيد من الصفقات في المستقبل القريب.وفيما يتعلق بموسم الأعياد، وبينما يستعد الكثيرون للاحتفال خلال الأسابيع المقبلة، دعا غيبريسوس إلى ضرورة اتخاذ التدابير الصحية اللازمة، محذرًا من أن الإحتفالات بالأعياد قد تتحول بسرعة كبيرة إلى حداد وحزن إذا فشلنا في اتخاذ الاحتياطات الصحيحة للمحافظةعلى سلامتنا وسلامة الآخرين، مؤكّدا أن أفضل هدية يمكن أن تُقدّم في موسم الأعياد هي هدية الصحة، وحب الحياة، والفرح والأمل.إلى ذلك، دعا مسؤولو المنظمة الذين شاركوا في المؤتمر، الدول لوضع الخطط الوطنية بشأن عملية التلقيح، حيث أكّدوا أهمية فتح حوار بين القادة ومجتمعاتهم حول اللقاحات، والإجابة على الأسئلة التي تدور في أذهان الناس بشأن اللقاحات، ومدى فعاليتها ومأمونيتها، بالمعلومات الدقيقة المبنية على العلم.