الجمعة 18-06-2021
الوكيل الاخباري

التربية : طالب التوجيهي سيحصل على علامته الحقيقية في الاختبارات

الصحة العالمية تؤكد وجود دلتا كورونا في 80 دولة

أجواء معتدلة في المرتفعات وحارة في باقي المناطق الجمعة

وزير الثقافة ينعى مؤسس فرقة معان للفنون الشعبية

رصد هزتين أرضيتين في منطقة جنوب البحر الميت

سقوط طائرة مسيرة لجيش الاحتلال في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم أوصرين جنوبي نابلس

البنتاغون يحذر من تهديدات وشيكة لواشنطن

روسيا تكشف عن متحور من كورونا أشد فتكا وانتشارا

مدير شرطة مادبا العميد محمود عواد في ذمة الله

الجمعة، 18-06-2021 10:07 ص

الصحة العالمية تؤكد وجود دلتا كورونا في 80 دولة

الصحة العالمية


الوكيل الإخباري - كشفت منظمة الصحة العالمية أن "دلتا كورونا" وهي السلالة التي انتشرت في الهند موجودة الآن في أكثر من 80 دولة حول العالم.

اضافة اعلان


وفي تصريحات صحفية نقلها موقع "إيه بي سي نيوز"، قالت ماريا فان كيركوف، المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية لـ"كورونا"، إن هذه السلالة انتشرت في أكثر من 80 دولة، وأظهرت المتغيرات المثيرة للقلق زيادة في قابلية الانتقال.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الشهر الماضي، أن متغير دلتا يمثل "متغيرًا مثيرًا للقلق"، وقامت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها هذا الأسبوع بترقية تصنيفها للدلتا من "متغير مثير للاهتمام" إلى "متغير مثير للقلق".


وأكدت كيركوف أن الانتشار يعني أن لدى الفيروس طفرات تسمح له بالالتصاق بالخلية وإصابتها بسهولة أكبر، مما يعني إمكانية انتشاره بسهولة أكبر.


وكان الدكتور أشيش جها، عميد كلية الصحة العامة في جامعة براون، قد أكد  لبرنامج "غود مورنينغ أمريكا" لقناة "إي بي سي نيوز" إن متغير دلتا أكثر عدوى بكثير من أي متغير رأيناه خلال هذا الوباء بأكمله.


وأكد كذلك أنه أكثر فتكا بالنسبة للأشخاص الذين يصابون بالعدوى، مشيرا إلى أن اللقاحات تصمد بشكل عام، مؤكدا أن المزيد من الإصابات في الطريق.


وعن أعراض هذا المتحور، قال إن الصداع والتهاب الحلق هما نوع من السمات الرئيسية له.


يذكر أن السلالة التي يطلق عليها "دلتا" كانت قد انتشرت بشكل واسع في الهند وتسببت في إحداث طفرة قياسية في الإصابات والوفيات خلال الأسابيع الماضية، ثم أصبحت هي السلالة المهيمنة على الحالات في المملكة المتحدة، رغم أن برامج التطعيم في بريطانيا تعتبر إحدى أكثر البرامج نجاحا في العالم.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كك

مصدر روسي: نصمم دواء ضد كوفيد-19 على شكل علكة

لقاح

نصيحة من عالم روسي بخصوص التطعيم لمكافحة سلالة كورونا الهندية

عالم

حصيلة وفيات كورونا في العالم تتجاوز الـ 4 ملايين

e

روسيا تكشف عن متحور من كورونا أشد فتكا وانتشارا

لقاح-كورونا

وكالة الأدوية الأوروبية تدعو دول الاتحاد لاستخدام جميع لقاحات كورونا

f

السماح لغير الكويتين بالعودة إلى الكويت شريطة تلقيهم لجرعتين من أي لقاح معتمد

أخبار متعلقة
f058ceb9-3109-4b97-bd7d-285ba710bdb6

الهند: الوضع الوبائي يستمر بالتحسن

برازيل

وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 461 ألف حالة

هند

تحسن طفيف في الوضع الوبائي بالهند

ايران كورونا

الصحة العالمية تعلن موعد انتهاء جائحة كورونا في العالم

jpg

الصحة العالمية: سلالة كورونا الهندية متواجدة في 4 دول عربية

منظمة-الصحة-العالمية-750x430

الصحة العالمية: رصد سلالة كورونا المتحورة الهندية في 53 إقليما