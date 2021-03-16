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الثلاثاء، 16-03-2021 05:18 م

الصحة العالمية تبحث في سلامة لقاح أسترازينيكا

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الوكيل الاخباري - يبحث خبراء من منظمة الصحة العالمية، في سلامة لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد أن توقفت دول عديدة عن استخدامه، كما ألغت دول أخرى صفقات كانت قد تعاقدت مع الشركة المصنعة له، بسبب آثار جانبية خطرة محتملة قد يتسبب بها، بحسب صحيفة واشنطن بوست.
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وعلّقت 7 دول أوروبية إضافية وهي (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسلوفينيا وإسبانيا والبرتغال ولاتفيا) أمس الاثنين إعطاء لقاح أسترازينيكا كإجراء احترازي، بعد ظهور مشاكل دموية خطرة لدى بعض متلقّيه، مثل تخثّر الدم وتجلّطات دموية، وهي تنتظر توصية من وكالة الأدوية الأوروبية.


 




 

 


 

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