الصحة العالمية تبدي قلقها من التّوسّع باستخدام المضادات الحيوية ضد كورونا

الوكيل الاخباري - قال استشاري الطوارىء والطوارىء الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور غري غريغ كونيوشي، إن التوسّع في استخدام المضادات الحيوية خلال جائحة كوفيد-19 بات يشكّل مصدر قلق كبير.



وأكّد كونيوشي، خلال جلسة افتراضية عقدها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حول مقاومة الميكروبات للأدوية وكوفيد-19، اليوم الاثنين، حقيقة أن هذا المرض سببه فيروس وليس بكتيريا؛ والمضادات الحيوية لا تعمل ضد الفيروسات، بل تعمل فقط ضد البكتيريا؛ لذلك لا يمكن لها منع أو معالجة كورونا.

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