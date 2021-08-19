الخميس 19-08-2021
الوكيل الاخباري

أمام الصحة .. نقص أطباء الاختصاص يثير استياء الأردنيين

الصين: استخدام حقن خالية من الإبر للأطفال

العلي: حصر المشتريات الحكومية بالمنتجات المحلية

الحكومة: احتياطي النحاس بضانا يقدر بـ45 مليون طن

نصائح للحصول على راتب تقاعدي جيد بالأردن

صحة إربد لـ برنامج الوكيل : توجه لتحويل مركز صحي حبراص إلى شامل

مجموعات من المستوطنين تقتحم الأقصى

أدعية في يوم عاشوراء تسيطر على تويتر

1554 جلسة محاكمة عن بعد بشهر

النائب هنطش لـ الوكيل : 500 مليون دينار سنويا للخزينة في حال استثمار النحاس

الخميس، 19-08-2021 10:32 ص

الصحة العالمية تتحدث عما ينقذ من الموت عند الإصابة بسلالة دلتا

منظمة ال


الوكيل الإخباري - قالت سوميا سواميناتان، كبيرة الخبراء في منظمة الصحة العالمية، إن التطعيم يقي من الأمراض الشديدة والوفيات الناجمة عن الإصابة بسلالة "دلتا" من الفيروس التاجي.

اضافة اعلان


وقالت سواميناتان في إفادة عبر الإنترنت: "دقيق تماما أن اللقاحات تمنع زيادة عدد حالات المرض الشديدة والوفيات من المتحور دلتا".


ومن جانبها، أشارت ماريا فان كيركوف، عالمة الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن "سلالة دلتا تنتشر حتى في البلدان التي ترتفع فيها معدلات التطعيم، داخل الأوساط التي يوجد بها عدد أقل من الأشخاص المحصنين، وحيث لا يتم اتباع تدابير للحد من انتشار العدوى".


ولفتت كبيرة الخبراء في منظمة الصحة العالمية في الوقت نفسه إلى أن الصحة العالمية لا ترى حاليًا ضرورة في جرعات إضافية من اللقاح المضاد لـ "كوفيد – 19"، مشددة على أن "تطبيقها يجب ألا يكون أولوية".


وأعلن في وقت سابق، مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، أن انتشار سلالة الدلتا يسبق الإجراءات التي اتخذها المجتمع الدولي، مضيفا انه "في كل بلد، البؤر الساخنة والوفيات هي هناك حيث معدلات التطعيم المنخفضة وإجراءات الصحة العامة المحدودة".


 يشار إلى أن سلالة "دلتا" من فيروس كورونا "سارس – كوف- 2" هي واحدة من متغيرات العامل المسبب لمرض "كوفيد – 19"، وجرى اكتشاف هذه السلالة ووصفت لأول مرة في الهند. ويتميز هذا المتحور بفترة حضانة أقصر وزيادة الحمل على جسم الإنسان.


وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدرجت أربعة طفرات لفيروس "سارس – كوف- 2" على أنها "مثيرة للقلق"، وهي سلالات ألفا (البريطانية) وبيتا (الجنوب إفريقية) وغاما (البرازيلية) ودلتا (الهندية).

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كوروناااااااا

دراسة تظهر تراجع كفاءة اللقاحات أمام سلالة دلتا

611da13a4c59b762c127c392

البرازيل.. 1064 وفاة جديدة بكورونا

611d9eec4c59b77214179977

مصر .. 8 وفيات و123 إصابة جديدة بكورونا

154-221930-corona-globally-health-organization-complacency_700x400

وفيات كورونا في العالم أكثر من 4.3 مليون حالة

611d8d544c59b762c127c384 (1)

السودان يفتح الحدود أمام الوافدين غير المصابين بكورونا

611da9194c59b7631c27fa8e

الولايات المتحدة بصدد تمديد إلزامية الكمامة

أخبار متعلقة
منظمةةة

الصحة العالمية: مخاوف من ظهور متحورات جديدة أكثر خطورة

كورونا 4

وفيات كورونا بين هذه الفئة من المرضى أعلى بـ30%.. الصحة العالمية تحذر

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تحذر من خطر حقيقي يهدد العالم

منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية تدعو إلى عدم اشتراط التطعيم أثناء السفر إلى الخارج

610bae1b4c59b77a12022779

الولايات المتحدة.. فاوتشي يتوقع تسجيل 200 ألف إصابة يوميا بكورونا

610b17e3423604789d6eea52

الأرجنتين تقترح دمج سبوتنيك V الروسي مع لقاحات أجنبية