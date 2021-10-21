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الخميس، 21-10-2021 11:21 م

الصحة العالمية تتوقع ارتفاع حالات كورونا في فصل الشتاء

منظمة-الصحة-العالمية-1608128682


الوكيل الاخباري - قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايك رايان، إنه مع رفع القيود خلال فصل الشتاء، من المتوقع ارتفاع حالات كوفيد-19. 

لكن يبقى أن نرى أن هذا سيؤثر على أنظمة الرعاية الصحية بنفس الطريقة التي أثر بها العام الماضي.

وأضاف رايان خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الخميس، أن عودة المجتمعات إلى ما يعتبره الناس طبيعيًا، وقد تم رفع القيود تدريجيًا في العديد من البلدان على مراحل خلال الأشهر الماضية. 

ومعظم هذه القيود لم تعد مطبقة الآن في العديد من البلدان، مشيراً إلى أن ذلك يتزامن مع فترة الشتاء، حيث يتحرك الناس في الداخل مع ظهور البرد.

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