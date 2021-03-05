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الجمعة، 05-03-2021 03:56 م

ضرورة التضامن الأوروبي

الصحة العالمية تتوقع موعد انتهاء جائحة كورونا

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منظمة الصحة العالمية


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، اليوم الجمعة، أن عام 2021 سيظل "عام فيروس كورونا"، لكنه توقع أن ينتهي الوباء أوائل عام 2022.

وقال كلوغ، خلال لقاء مع صحيفة ألمانية : "أنطلق من افتراض أن عام 2021 سيكون عاما آخر لفيروس كورونا، لكنه سيكون أكثر قابلية للتنبؤ والتحكم، لدينا أدوات وبرامج تشخيص، ولدينا لقاح لذلك، أنطلق من افتراض أن الوباء سينتهي في وقت مبكر من عام 2022، وهذا لا يعني أن الفيروس سيختفي، وآمل أنه بحلول ذلك الوقت لن تكون هناك حاجة للتدخلات".

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وشدد كلوغ على ضرورة "التضامن الأوروبي" قائلا: "لا يمكنك تطعيم المناطق الغنية، بينما لا يجري تطعيم مناطق أخرى".


وكشف أنه من المهم جدا معرفة كيف ومتى سترفع البلدان القيود، محذرا "إذا حدث كل شيء بسرعة كبيرة، فسوف نعود إلى البداية".


وحث كلوغ على "التحلي بالصبر في موضوع التطعيم، وقال: "في البداية دائما الطلب يفوق العرض، لا يمكنك تطعيم سكان الكوكب بأسره دفعة واحدة"، ووفقا لكلوغ فإن "الأمر الذي لا مفر منه على ما يبدو هو حقيقة أن المواطنين في أوروبا سيحصلون على جوازات سفر تطعيم في الصيف، على الرغم من أن هذه ليست توصية من منظمة الصحة العالمية".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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