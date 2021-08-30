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الإثنين، 30-08-2021 03:45 م

الصحة العالمية تتوقع 236 ألف وفاة بكورونا مطلع كانون الأول

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الوكيل الإخباري - أعربت منظمة الصحة العالمية عن خشيتها من أن يودي فيروس كورونا بحياة 236 ألف شخص آخر في أوروبا بحلول بداية كانون الأول المقبل، بفعل ركود معدّلات التطعيم والعدد المنخفض للملقّحين في الدول الأفقر حظا.

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وبحسب نيويورك تايمز، قال مدير منظمة الصحة العالمية الفرع الأوروبي هانس كلوغه، في تصريح للصحافيين، إن عدد الوفيات، ارتفع بنسبة 11 بالمئة في المنطقة الأسبوع الماضي، مما يتوقع احتمال وفاة 236 ألف شخص في أوروبا، بصورة شبه مؤكدة .


ومن بين 53 دولة مصنّفة ضمن فرع منظمة الصحة العالمية في أوروبا، سجّلت 33 دولة معدّل إصابات أعلى من 10 بالمئة خلال الأسبوعين الماضيين، وفق كلوغه.
وسجّلت أوروبا حتى الآن نحو 3ر1 مليون وفاة فيروس كورونا. 

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