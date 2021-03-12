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الجمعة، 12-03-2021 09:36 م

تقارير عن إصابة عدد من متلقيه بجلطات دموية

الصحة العالمية تحاول تبديد القلق المحيط بلقاح أسترازينيكا

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منظمة الصحة العالمية


الوكيل الإخباري - دعمت منظمة الصحة العالمية بشكل تام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا، فيما انضمت تايلاند إلى عدد من الدول في وقف استخدامه بسبب تقارير عن إصابة عدد من متلقيه بجلطات دموية.

وتدرك المنظمة تماما أن "لقاح "أسترازينيكا"، هو الأرخص والأكثر جودة من بين اللقاحات التي يتم إنتاجها حتى الآن، ومن المقرر أن يكون الدعامة الأساسية لبرامج التطعيم ضد فيروس كورونا في معظم الدول النامية".

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وقالت المتحدث باسم المنظمة مارغريت هاريس، إن "اللقاح ممتاز، ولا بد أن نعرف أن علينا الاستمرار في استخدامه".


وأضافت: "268 مليون جرعة من لقاحات (كوفيد-19) التي طورتها شركات عديدة جرى التطعيم بها عالميا دون أن يظهر أن أيا منها كان سببا في حالة وفاة واحدة".


من جهتها، قالت وكالة الأدوية الأوروبية الأربعاء الماضي، إن "هناك تقاريرا عن 22 حالة تتعلق بتجلط الدم بين 3 ملايين شخص تلقوا اللقاح".


وانضمت بلغاريا إلى الدنمارك والنرويج وآيسلاندا في وقف استخدام اللقاح أمس الخميس، في حين أوقفت النمسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا توزيع اللقاح.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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