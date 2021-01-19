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الثلاثاء، 19-01-2021 09:46 ص

الصحة العالمية تحدد عدد الأيام التي يظل فيها المصاب بكورونا ناقلا للعدوى

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الوكيل الاخباري - كشفت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش عدد الأيام التي يظل فيها المرضى بـ "كوفيد – 19" ناقلين للعدوى للمحيطين بهم.

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وأوضحت الخبيرة الدولية المختصة، أن الحديث في هذه المناسبة يدور عن الأشخاص الذين ينشرون الفيروس الحي.


وقالت فوينوفيتش في تصريح صحفي: "وفقا لدراسات أولية، فإن معظم المرضى يصبحون معديين في غضون 8-9 أيام فقط من ظهور الأعراض".


ولفتت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا في الوقت ذاته إلى أن هذه الفترة المعدية قد تطول أكثر بالنسبة للحالات الأكثر خطورة.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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