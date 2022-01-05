الصحة العالمية تحذر: الانتشار الكبير لأوميكرون قد يتسبب بظهور متحورات جديدة

الوكيل الإخباري - حذرت منظمة الصحة العالمية،أمس الثلاثاء، من أن الانتشار الكبير لمتحور أوميكرون قد يتسبب بظهور متحورات جديدة.

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كما دعت المنظمة إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لمساعدة جميع البلدان على تلقي لقاحات فيروس كورونا المنقذة للحياة في أسرع وقت ممكن، وذلك مع استمرار ظهور متغير أوميكرون في جميع أنحاء العالم.



كررت فيه الدكتورة ماريا فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 رسالة المنظمة ومفادها أن البلدان لا يمكنها شق طريقها للتخلص من الجائحة، في وقت ظل فيه متغير أوميكرون ينتقل "بشكل مكثف"، تماما مثلما يفعل متغير دلتا.



وأشار عالم الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، الدكتور عبدي محمود، خلال حديثه للصحافيين في جنيف، إلى إبلاغ 128 دولة عن متغير أوميكرون قبل فترة العطلة، مبينا أنه لا توجد بيانات كافية متاحة حتى الآن لتحديد ما إذا كان متغير أوميكرون أقل حدة من سلالات الفيروس التاجي الأخرى.

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