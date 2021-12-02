الصحة العالمية تحذر العالم من عدم كفاية اللقاحات

الوكيل الإخباري - حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من أن العالم يواجه "خليطا ساما" بسبب عدم كفاية التلقيح ضد كوفيد-19 ومستوى الفحوصات، مؤكدا أن ذلك يشكل أرضية ملائمة للمتحورات.

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وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي، إن "نهاية الوباء ليست مسألة حظ إنها مسألة خيار".



وأضاف: "على المستوى العالمي، لدينا خليط سام من ضعف تغطية اللقاح ومستوى الفحوصات المنخفض جدا، وهو أمر مؤات جدا لتكاثر المتحورات وتزايدها".



يأتي هذا التحذير فيما أعاد ظهور المتحور الجديد أوميكرون في نوفمبر إغراق العالم في الذعر. لم يثر متحور مثل هذا القلق في العالم منذ ظهور المتحور دلتا.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد تم الإبلاغ بالمتحور أوميكرون المعروف أيضا باسم B.1.1.529 "" إلى منظمة الصحة العالمية لأول مرة في 24 نوفمبر 2021 من قبل جنوب إفريقيا، في حين تم تحديد أول حالة مؤكدة مخبريا من عينة تم أخذها في 9 نوفمبر.

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