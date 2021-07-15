الخميس 15-07-2021
الوكيل الاخباري

الأمانة لـ الوكيل: ذبح الجمال والأبقار ممنوع إلا داخل مسلخنا وهذه هي المخالفة

رئيس مجلس النواب: القدس والقضية الفلسطينية مكون ثابت في الدولة الأردنية

'ذبحتونا' تستنكر التعليم الوجاهي بالمدارس الخاصة فقط

الخيرية الهاشمية تسير قافلة مساعدات انسانية الى غزة

إعطاء المطعوم دون موعد مسبق قريباً

وزير التربية: نتائج التوجيهي خلال 4 أسابيع

البسطات والعربات بين الرزق وإنفاذ القانون

دودين: مستمرون بفتح القطاعات بالكامل مع بداية أيلول

بتوجيهات ملكية .. الحكومة تصرف رواتب ودعم مالي قبل العيد

العمل: التفتيش على منشآت القطاع الخاص خلال عطلة العيد

عاجل

الأمانة لـ الوكيل: ذبح الجمال والأبقار ممنوع إلا داخل مسلخنا وهذه هي المخالفة

الخميس، 15-07-2021 11:17 ص

الصحة العالمية تحذر: عواقب كارثية لزيادة إصابات كورونا بالشرق الأوسط

منظمةةة


الوكيل الإخباري - قالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد يكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له.

اضافة اعلان


وأوضحت المنظمة أنه بعد انخفاض الإصابات والوفيات في إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية لثمانية أسابيع، هناك زيادة ملموسة في حالات الإصابة في ليبيا وإيران والعراق وتونس، إضافة إلى زيادات حادة متوقعة في لبنان والمغرب.


وتحتفل دول المنطقة الأسبوع المقبل بعيد الأضحى، وهو مناسبة تشهد تقليديا تجمعات دينية واجتماعية قد يسهل فيها انتشار الفيروس.


وقال المكتب الإقليمي للمنظمة في بيان: "منظمة الصحة العالمية قلقة من احتمال استمرار الارتفاع الحالي في إصابات كوفيد-19 في الأسابيع المقبلة، بما له من عواقب كارثية".


وأضافت المنظمة أن اللوم يوجه إلى عدم الالتزام بالإجراءات الخاصة بالصحة العامة والتباعد الاجتماعي و "زيادة تراخي المجتمعات"، إضافة إلى انخفاض معدلات التطعيم وتفشي سلالات جديدة للفيروس.

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
72021148138940801648

إعطاء المطعوم دون موعد مسبق قريباً

image

مصر تسجل أقل من 100 إصابة يومية بكورونا لأول مرة منذ 5 أكتوبر

لقاح كورونا

الصحة العالمية واليونيسف: وباء كورونا أحبط تلقيح الأطفال الدوري ضد أمراض خطيرة

60ef80a54c59b727171259ad

تونس تسجل 194 وفاة جديدة بكورونا

w

هولندا تعيد التوجيه بالعمل من المنزل

d

تايلاند تستعد لتقييد صادرات لقاح كورونا

أخبار متعلقة
60e3a6244236044fb10c1d4f

الصحة العالمية: معدلات الإصابة بكورونا استقرت خلال الأسبوعين الماضيين عالميا

download

تحذير لغير الملقحين.. قد تتحولون إلى 'مصانع لمتحورات جديدة'

الصحة-العالمية-780x470

الصحة العالمية: العالم يمر بـمرحلة خطيرة بسبب متحورة دلتا

sss

منظمة الصحة تحذر من تلقوا لقاح كورونا

كورونا عالم

الصحة العالمية: امنعوا انتقال كورونا لتتوقف المتحورات

الصحة العالمية

الصحة العالمية: متحور دلتا انتشر في 92 دولة