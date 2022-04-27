الصحة العالمية تحذر: كورونا ما زال ينتشر ويتحور ويقتل

الوكيل الاخباري-حذرت منظمة الصحة العالمية، ليل الثلاثاء، من أن التراجع الكبير في عدد اختبارات كوفيد-19 التي يتم إجراؤها ترك العالم في حالة عمى حيال استمرار تطور الفيروس وتحوراته الخطيرة المحتملة، مشيرة إلى أن الفيروس "ما زال ينتشر وما زال يتحور ويقتل".



وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن الإصابات والوفيات التي يُبلغ عنها سجلت أيضا تراجعا كبيرا.



وصرح مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحافيين: "الأسبوع الماضي تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 15 ألف حالة وفاة بقليل (...) وهو أدنى رقم إجمالي أسبوعي يسجل منذ مارس 2020".

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