الصحة العالمية تحذر من الارتفاع الحاد بإصابات كورونا في أوروبا

الوكيل الإخباري - حذرت منظمة الصحة العالمية من تداعيات الارتفاع الحاد بأعداد إصابات كورونا في قارة أوروبا.

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وقال الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس مدير عام المنظمة إن أوروبا شهدت الأسبوع الماضي ارتفاعا حادا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 2 مليون إصابة لتسجل بذلك أكبر رقم لحالات الإصابة في أسبوع منذ بدء الجائحة، فيما سجلت الوفيات حوالي 27 ألف حالة وهو ما يزيد عن نصف عدد الوفيات التي سجلت عالميا الأسبوع الماضي.



وأضاف الدكتور تيدروس في مؤتمر صحفي عقد بمقر المنظمة في جنيف مساء أمس أن ما يحدث في أوروبا يذكر مجددا بأن اللقاح وحده لا يغنى عن باقي أدوات مواجهة الفيروس سواء غسل اليدين او ارتداء الكمامات وغير ذلك من إجراءات الوقاية، وان اللقاح يمكنه فقط الحد من دخول المستشفى أو الحد من خطورة الأعراض وحدتها والوفاة لكنه لا يمنع الانتشار، مضيفا أن استخدام مزيج من الأدوات المتاحة والتي باتت معروفة لمكافحة الفيروس هو ما يمكنه خفض عدد حالات الإصابة وإبقاء المجتمعات والاقتصادات مفتوحة.

البيان