الصحة العالمية تحذر من تسونامي إصابات بسبب دلتا وأوميكرون

الوكيل الاخباري - أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن "قلقه الكبير" من حدوث "تسونامي إصابات" بكورونا، بسبب متحوري "دلتا" و"أوميكرون".



وقال غيبريسوس في حديثه مع الصحفيين اليوم الأربعاء، "حان الوقت لتجاوز المصالح القومية ويجب تطعيم 70 % من سكان العالم"، داعيا إلى مشاركة اللقاحات بشكل أسرع.



وأضاف أن تركيز الدول الغنية على الجرعات المعززة قد يؤدى إلى نقص في اللقاحات لدى البلدان الفقيرة.

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