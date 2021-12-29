الأربعاء 29-12-2021
الوكيل الاخباري

افتتاح المعرض التشكيلي نلتقي لنرتقي في المركز الثقافي الملكي

جونسون يدعو البريطانيين إلى تلقي جرعة معززة ضد فيروس كورونا

الحكومة تحذر الأردنيين : تحت طائلة المسؤولية

تحديد موعد نتائج الامتحان الشامل للدورة الشتوية - تفاصيل

1.5 بالمئة نسبة إصابات كورونا في الجامعات

نذير عبيدات : المملكة تعاملت مع الوباء في عدة محطات

توصيات من لجنة الأوبئة بعد انتشار المتحور الجديد أوميكرون

تراجع أسعار الذهب عالميا

مجلس الصحفيين يستكمل تشكيل اللجان المركزية ويفتح الباب للتسجيل بالمساندة

الصحة العالمية: المرحلة الحادة من جائحة كورونا تنتهي في 2022 لكن الفيروس لن يرحل

الأربعاء، 29-12-2021 05:11 م

الصحة العالمية تحذر من تسونامي إصابات بسبب دلتا وأوميكرون

منظمة الصحة العالمية جديد


الوكيل الاخباري - أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن "قلقه الكبير" من حدوث "تسونامي إصابات" بكورونا، بسبب متحوري "دلتا" و"أوميكرون".

وقال غيبريسوس في حديثه مع الصحفيين اليوم الأربعاء، "حان الوقت لتجاوز المصالح القومية ويجب تطعيم 70 % من سكان العالم"، داعيا إلى مشاركة اللقاحات بشكل أسرع.

وأضاف أن تركيز الدول الغنية على الجرعات المعززة قد يؤدى إلى نقص في اللقاحات لدى البلدان الفقيرة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220219101722467172832

جونسون يدعو البريطانيين إلى تلقي جرعة معززة ضد فيروس كورونا

RTS42VHP

الصحة العالمية: المرحلة الحادة من جائحة كورونا تنتهي في 2022 لكن الفيروس لن يرحل

w

قطر: إصابات كورونا تكسر حاجز الـ 300 إصابة يوميا لأول مرة منذ أشهر

61cc74061b40b (1)

أمريكا تسجل حصيلة قياسية بإصابات كورونا.. أكثر من 440 ألف إصابة خلال 24 ساعة

61cc42fe4c59b7287f535b2b

ارتفاع جديد في إصابات كورونا بالإمارات

5fc7af1581e97

فرنسا تعلن تسجيل رقم قياسي بإصابات كورونا

أخبار متعلقة
omicron-variant

الصحة العالمية: العالم يواجه تسونامي من عدوى كورونا

1-1482607

بريطانيا .. لقاحات كورونا توفر حماية ضد المتحور أوميكرون

is_it_safe_to_fly_header_image_khkjlc

قنبلة موقوتة.. قصة طائرتين ساهمتا بنشر أوميكرون

YahEeZZFL2jO5vqnIsQobpabPfaKNfYhvGhVrmHl

نيجيريا تعلن تسجيل 3 إصابات بمتحور أوميكرون

_methode_times_prod_web_bin_6a0eb8ba-dcae-11eb-ab4e-c25eb6444929

وزير الصحة البريطاني: لقاحات كورونا ناجعة ضد أوميكرون

GNKOUKGTXL

مع هجمة أوميكرون.. هذه نصيحة الصحة العالمية لغير المطعم