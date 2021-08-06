الجمعة 06-08-2021
الوكيل الاخباري

إغلاق مخبز مخالف للشروط الصحية بالأغوار الشمالية

الزراعة تتابع منع السلطات الأسترالية دخول تمور أردنية

متصرف الأغوار الشمالية يدعو المواطنين لعدم السباحة في الأماكن غير الآمنة

بدء امتحانات الشامل العملية السبت

تلقي أكثر من 5 آلاف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة في المملكة

٥ وفيات و ٥٣١ إصابة جديدة بكورونا اليوم

وزارة العمل تستقبل مراجعيها السبت

مجاهد: لا علاقة بين زخات الشهب وحرائق الغابات في تركيا

العثور على جثة ستيني متوفي دهساً في الكرك

تحرير 36 مخالفة بحق أفراد ومنشآت لمخالفة أوامر الدفاع

الجمعة، 06-08-2021 06:32 م

الصحة العالمية تحذر من خطر حقيقي يهدد العالم

مدير


الوكيل الإخباري - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، إن البشرية الآن في خطر حقيقي بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا، على الرغم من نجاح عمليات التطعيم.

اضافة اعلان


وأضاف غيبريسوس في تصريح نشره الموقع الإلكتروني للمنظمة: "لقد أحرزنا تقدما كبيرا في تطوير اللقاحات في وقت قياسي. ولكن العالم الآن في خطر حقيقي. العديد من نجاحاتنا السابقة يجري تدميرها".


وأوضح رئيس منظمة الصحة العالمية، أن الزيادة في عدد حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن تفشي فيروس كورونا، هي مؤشر على أن "الناس يتوقفون عن الامتثال للقيود الوقائية المفروضة، وأن النظم الصحية تعمل بشكل غير متسق، ومعدل التطعيم غير متساو".


ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، لا يزال هناك تفاوت في الحصول على اللقاحات ضد فيروس كورونا في العالم، حيث يتم (في البلدان الفقيرة) تطعيم عدد أقل بكثير مما عليه في البلدان الغنية التي تنتج اللقاحات وبدأت تخطط لإعادة التطعيم.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
قطر

قطر: إصابات كورونا اليومية تواصل ارتفاعها

كورونا السعودية

السعودية تسجل 14 حالة وفاة جديدة بكورونا

منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية تدعو إلى عدم اشتراط التطعيم أثناء السفر إلى الخارج

روسيا

روسيا.. 22660 إصابة جديدة بفيروس كورونا و792 حالة وفاة

روسيا كورونا

تونس.. 129 حالة وفاة و2448 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021_3_2_13_43_13_413

اختبار منزلي بسيط وبسعر زهيد يكشف سلالات كورونا المختلفة!

أخبار متعلقة
720219102518531731250

كندا تسمح للأميركيين المطعمين بلقاح كورونا بدخول أراضيها

60ed50284c59b73c9b4c7b0e

ماليزيا تغلق مركزاً للتطعيم ضد كورونا بعد إصابة العاملين بالفيروس

لقاح

الشعوب العربية الأكثر رفضا وقبولا للقاحات كورونا

9272bc4c-1fb8-42f0-94ee-a9270e7f663a_16x9_600x338

السعودية تكشف عن نسبة التطعيم بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بالبلاد

5e71ef0c4c59b74162639edc

خبير روسي يكشف أسباب تواتر موجات وباء كورونا وتطوره

60e88ccd42360409b31759c9

مالطا تمنع الزوار غير المطعمين بالكامل ضد كورونا من دخول أراضيها