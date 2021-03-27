السبت 27-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزير الإعلام ينعى الدكتور موسى الأزرعي

عشريني يبكي حاله : أورام تنتشر في جسدي ساعدوني فأنا أموت - صور

قرارات حكومية مرتقبة تكشف عن اجراءات هامة

أسعار الذهب السبت 27/3/2021

تفاؤل شعبي بعودة الحياة تدريجيا في المملكة

وفيات السبت 27/3/2021

اخصائيون : تناول الأسبرين يقلل من مخاطر حدوث الجلطات

أجواء معتدلة في عموم مناطق المملكة اليوم

قاطرة بحرية أردنية تشارك في تعويم باخرة السويس

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

السبت، 27-03-2021 11:06 ص

الصحة العالمية تحذر من قيام جماعات إجرامية بعروض لتزويد لقاحات كورونا

3202124104253453799320


الوكيل الإخباري- أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بشأن احتمال قيام جماعات إجرامية باستغلال الطلب العالمي الهائل، الذي لم تتم تلبيته بعد، على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

اضافة اعلان
 

جاء ذلك بعد أن أبلغ عدد من وزارات الصحة والسلطات الوطنية التنظيمية ومنظمات المشتريات العامة عن تلقي عروض مشبوهة لتزويدها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وحذر مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال المؤتمر الصحفي الاعتيادي في جنيف، من قيام جماعات إجرامية بإعادة استخدام قوارير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستخدمة والفارغة، وبيع منتجات مغشوشة عبر الإنترنت، خاصة عبر الشبكة المظلمة.

وشدد تيدروس غيبرييسوس قائلا: "نحث على التخلص الآمن من قوارير اللقاح المستخدمة والفارغة، أو إتلافها لمنع إعادة استخدامها من قبل الجماعات الإجرامية".

وأضاف: "ونحث جميع الناس على عدم الحصول على اللقاحات المضادة لهذا الفيروس خارج برامج التطعيم التي تديرها الحكومة"، مشيرا إلى أن "أي لقاح يتم شراؤه خارج هذه البرامج، ربما يكون دون المستوى المطلوب أو مزيفا، وأنه قد يتسبب بأضرار جسيمة".

ولفت غيبرييسوس إلى أن أي ضرر ناتج عن منتج مزيف لا يعكس سلامة اللقاح المضاد لفيروس كورونا الأصلي، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية على دراية بتقارير أخرى عن الفساد وإعادة استخدام قوارير اللقاح الفارغة.

وأكمل: "يجب الإبلاغ عن أي عملية بيع مريبة للقاحات إلى السلطات الوطنية التي ستبلغ منظمة الصحة العالمية".

وفي جهة أخرى، أوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية قائلا: "لم يتبق سوى 15 يوما قبل اليوم الـ100، وهناك 36 دولة لا تزال تنتظر اللقاحات ضد فيروس كورونا كي تبدأ بتطعيم العاملين الصحيين وكبار السن".

ومن بين تلك الدول الـ36، من المقرر أن تتلقى 16 دولة جرعات أولى من برنامج "كوفاكس" (برنامج توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على الدول الفقيرة)، في غضون الأيام الـ15 المقبلة، وهذا يترك 20 دولة بانتظار اللقاحات، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وأردف: "يحتاج كوفاكس إلى 10 ملايين جرعة على الفور كإجراء عاجل لسد الفجوة، حتى تتمكن هذه الدول العشرون من الشروع في تطعيم العاملين الصحيين والأشخاص كبار السن في غضون الأسبوعين المقبلين".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
أثيوبيا

إثيوبيا تعلن عن بدء التجربة بجواز سفر رقمي لكورونا

روسيا

روسيا.. انخفاض إصابات كورونا الجديدة دون الـ9 آلاف

127-232915-new-measures-confront-corona-gaza-2

غزة: إغلاق ليلي لمواجهة انتشار كورونا

32020201121427763471

التشيك تمدد حالة الطوارئ بسبب كورونا أسبوعين آخرين

لقاح

فلسطين على موعد لاستلام 125 ألف جرعة من لقاحي كورونا

بكين

بكين تبدأ بتطعيم الأجانب ضد كورونا

أخبار متعلقة
17-6-1200x675

180 دولة تعلن التزامها بتوزيع عادل للقاحات كورونا

كورونا-الاردن-ov0ytoj6dbln48wq0kjljkuwar1csr9j0064a2rn9k

رقم قياسي جديد لوفيات كورونا في البرازيل

54246254_101

علماء: السمنة تقلل كمية المضادات في جسم الإنسان بعد التطعيم ضد كورونا

ffff

السعودية : لا حج بدون لقاح كورونا

فيروس-كورونا-في-مصر

بريطانيا: انخفاض وفيات وإصابات كورونا

173-002458-corona-virus-egypt-wave-crest_700x400

مصر .. 49 وفاة جديدة بكورونا