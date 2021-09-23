الصحة العالمية تحذر من كارثة وشيكة

الوكيل الاخباري- حذرت منظمة الصحة العالمية من أن نظام الرعاية الصحية في أفغانستان بات على وشك الانهيار، على خلفية عودة حركة "طالبان" إلى الحكم هناك.



وذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسيس، ومديرها الإقليمي لشرق المتوسط، أحمد المنظري، في بيان صدر عنهما أمس الأربعاء بمناسبة زيارتهما إلى كابول حيث التقيا مسؤولين كبار في "طالبان" وموظفين صحيين وشركاء للأمم المتحدة: "نظام الرعاية الصحية في أفغانستان أصبح على وشك الانهيار وما لم تتخذ إجراءات عاجلة، سيواجه هذا البلد كارثة إنسانية وشيكة".



وحذر البيان من أن تقليص دعم المانحين لبرنامج Sehetmandi، أكبر مشروع في مجال الرعاية الصحية في البلاد، أسفر عن قطع التمويل عن آلاف المؤسسات الطبية التي اضطر العديد منها الآن إلى الحد من أنشطتها أو تعليقها بالكامل.



وأشار البيان إلى أن 17 بالمائة فقط من المؤسسات الطبية ضمن البرنامج المذكور تواصل الآن أنشطتها على نطاق كامل، لافتا إلى أن تسعة من أصل 37 مستشفى مخصصا للمصابين بفيروس كورونا قد أغلقت أبوابها، مع رصد انخفاض حاد في كافة المؤشرات الأساسية الخاصة بمحاربة الجائحة، منها عمليات الرقابة والفحص والتطعيم.



وأوضح البيان أن 2.2 مليون شخص في أفغانستان خضعوا للتطعيم ضد كورونا بحلول أغسطس، لكن في الأسابيع الأخيرة تنخفض وتيرة حملة التطعيم بشكل حاد ومتسارع، على الرغم من وجود 1.8 مليون جرعة من اللقاحات جاهزة للاستعمال داخل البلاد.

اضافة اعلان

المصدر: روسيا اليوم