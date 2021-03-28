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الأحد، 28-03-2021 10:52 ص

الصحة العالمية تحذر من لقاحات "مغشوشة وتتسبب بأضرار جسيمة"!

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الوكيل الإخباري - أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بشأن احتمال قيام جماعات إجرامية باستغلال الطلب العالمي الهائل، الذي لم تتم تلبيته بعد، على لقاحات كوفيد-19، بعد أن أبلغ عدد من وزارات الصحة والسلطات الوطنية التنظيمية ومنظمات المشتريات العامة عن تلقي عروض مشبوهة لتزويدها باللقاحات، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمنظمة الأممية.

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وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي من جنيف، حذر مدير عام المنظمة الأممية، د.تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من قيام جماعات إجرامية بإعادة استخدام قوارير لقاحات كـوفيد-19 المستخدمة والفارغة، وبيع منتجات مغشوشة عبر الإنترنت وخاصة عبر الشبكة المظلمة، بحسب تعبيره.


وقال: "نحث على التخلص الآمن من قوارير اللقاح المستخدمة والفارغة أو إتلافها لمنع إعادة استخدامها من قبل الجماعات الإجرامية. ونحثّ جميع الناس على عدم الحصول على اللقاحات خارج برامج التطعيم التي تديرها الحكومة".
وأضاف أن أي لقاح يتم شراؤه خارج هذه البرامج ربما يكون دون المستوى المطلوب أو مزيّفا، وقد يتسبب بأضرار جسيمة، مشيرا إلى أن أي ضرر ناتج عن منتج مزيف لا يعكس سلامة اللقاح الأصلي.

 

وأشار إلى أن المنظمة على دراية بتقارير أخرى عن الفساد وإعادة استخدام قوارير اللقاح الفارغة. وقال: "يجب الإبلاغ عن أي عملية بيع مريبة للقاحات إلى السلطات الوطنية التي ستبلغ منظمة الصحة العالمية".


في بداية العام، وجّه مدير عام منظمة الصحة العالمية دعوة للدول للعمل معا لضمان بدء التطعيم في جميع البلدان خلال المائة يوم الأولى من عام 2021.


 




 

 


 

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