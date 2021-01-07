الصحة العالمية تحذر من نوع جديد لفيروس كورونا أشد عدوى

الوكيل الاخباري -

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دعت منظمة الصحة العالمية أوروبا والعالم إلى بذل المزيد من الجهود في مواجهة "وضع ينذر بالخطر" بسبب انتشار نوع جديد متحوّر من فيروس كورونا المستجد أشد عدوى في المنطقة، في وقت يتفاقم فيه الوضع الوبائي في آسيا، وذلك بعد أن أعلنت اليابان حالة الطوارئ مجددا في طوكيو ، بحسب نيويورك تايمز .وأكد مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانز كلوغه خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، اهمية تعزيز هذه الإجراءات الأساسية بهدف خفض نسبة انتقال العدوى والتخفيف عن كاهل الخدمات الصحية المثقلة وإنقاذ الأرواح.وأشار إلى اهمية تعميم فرض وضع الكمامات والحد من عدد المشاركين في اللقاءات الاجتماعية واحترام التباعد الجسدي وغسل اليدين، ودمج هذه الإجراءات مع أنظمة الفحص والتعقب المناسبة وعزل المصابين بالوباء.