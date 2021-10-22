الصحة العالمية تحذر: هذه عواقب عدم وصول اللقاح للجميع

الوكيل الإخباري - نشرت منظمة الصحة العالمية مجموعة من الفيديوهات التوضيحية، باستخدام الرسوم المتحركة، على حسابها في "يوتيوب"، للتشديد على أهمية وصول اللقاح لكل البشر على الأرض، وعواقب عدم وصوله لبعض الدول الفقيرة. وخلال المقاطع الشارحة، رفعت المنظمة الأممية شعار "إذا لم يصل اللقاح لكل مكان.. فإن الجائحة لن تذهب لأي مكان" أي أنها باقية للأبد.

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الفيديوهات الشارحة شددت على أن عدم تلقي بعض الناس للقاح المضاد لكوفيد-19 قد يؤدي إلى زيادة شراسة الفيروس في صورة تحورات جديدة تهاجم غير الملقحين، وبالتالي تعيد الكرّة بالانتشار مجدداً، فيظل العالم يدور في نفس دوامة الجائحة اللعينة التي أدخلت العالم فيما أشبه بالكابوس منذ ما يقرب من السنتين.

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