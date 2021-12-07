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الثلاثاء، 07-12-2021 01:25 م

الصحة العالمية تحسم الجدل حول إلزامية لقاح كورونا

لق


الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن التلقيح الإجباري ضد فيروس كورونا يجب أن يبقى حلا أخيرا.

وجاء حديث الصحة العالمية بعد أيام من دعوة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دول الاتحاد الأوروبي إلى مناقشة مسألة فرض التطعيم ضد فيروس كورونا بصورة إجبارية.

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وتسعى دول العالم، ومن بينها الدول الأوروبية إلى فرض إجراءات جديدة لمواجهة المتحور "أوميكرون"، التي تثير القلق بسبب ما يعتقد بقدرتها على التفشي السريع.


وكانت النمسا أولى الدول الأوروبية التي أعلنت تلقي اللقاح إلزاميا لكل مواطنيها، اعتبارا من فبراير المقبل.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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