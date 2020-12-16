الأربعاء 16-12-2020
الوكيل الاخباري

دولة الرئيس.. إليك التالي!

توضيح حول الغاء الحظر الشامل يوم الجمعة

المملكة تبقى تحت تأثير المنخفض الجوي غدا

قرارات هامة من مجلس التعليم العالي

التربية للوكيل: الإعلان عن برنامج الامتحانات النهائية اليوم

115 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

هام للأردنيين بشأن المعونات المالية - رابط

أسعار فلكية لموقف مطار الملكة علياء

الاتحاد المصري يشكو من عقوبة الانسحاب ضد ليبيا

بعد مناشدة مواطن لـ برنامج الوكيل .. وزير التنمية يوعز بمساعدته

الأربعاء، 16-12-2020 01:01 م

الصحة العالمية تخطط لزيارة ووهان الصينية بحثا عن منشأ كورونا

05wuhan-dispatch-1-superJumbo-v2


الوكيل الاخباري - أعلن أحد أعضاء الفريق الذي شكلته منظمة الصحة العالمية بهدف تحديد منشأ فيروس كورونا المستجد أن الخبراء يخططون لزيارة معقل الوباء، مدينة ووهان الصينية، قريبا.

اضافة اعلان

وأكد عالم البيولوجيا في معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، فابيان لينديرتز، في حوار مع وكالة "أسوشيتد برس" أمس الثلاثاء، أن الفريق الصغير المؤلف من عشرة خبراء قد بدأ مشاورات مع العلماء والخبراء في الصين تمهيدا لزيارة البلاد الشهر القادم، مشيرا إلى أن الزيارة التي ستستغرق أربعة-خمسة أسابيع ستنطلق على الأرجح من ووهان، حيث تم رصد الفيروس المستجد لأول مرة هناك.


وسيركز الخبراء من منظمة الصحة العالمية على جمع وتحليل العينات والبيانات الطبية في الصين، في محاولة لتحديد كيفية انتقال العدوى المفترض لأول مرة من الحيوانات إلى البشر.


وأوضح لينديرتز أن الخبراء الدوليين سيدرسون العينات الطبية القديمة للكشف عما إذا كان كورونا قد تفشى في فترة ما قبل رصد أول إصابة معروفة به، مضيفا أن ذلك قد يساعد المحققين في الكشف عما إذا كانت جذور الجائحة تعود إلى ووهان أو أي مدينة أخرى.

 

كما سيدرس الخبراء سوق ووهان للمأكولات البحرية التي يرجح أنها ربما كانت معقل الوباء، بالإضافة إلى أخذ العينات من الحيوانات التي تعد من النواقل المفترضين للعدوى.


وأشاد لينديرتز بـ"الباحثين الرائعين" في الصين، مؤكدا أن البيانات الطبية التي جمعوها ستكون مفيدة للمحققين الدوليين.

 

ولفت الباحث الألماني أن فريقه لم يبلغ بأي قيود ستفرض على عمله في الصين، سوى الحجر الصحي الإلزامي لجميع المسافرين القادمين إلى البلاد لمدة أسبوعين.


وأشار الباحث الألماني إلى أن مهمة فريقه لا تكمن في تحديد "الدولة الجانية" المسؤولة عن تفشي كورونا، بل إنها محاولة لإدراك ما حصل وتقليص خطر تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.


في الوقت نفسه، أبدى لينديرتز قناعته بأن الزيارة القادمة لن تتيح حل جميع المسائل العالقة وستكون هناك حاجة إلى المزيد من التحقيقات.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ما-بعد-كورونا-مستقبل-النظم-الصحية-ـ-الفرص-والتهديدات-780x470

باحثون يبتكرون تقنية للمراقبة الآمنة لمرضى كورونا عن بعد

thumbs_b_c_7a08035711175cb8ed1624e7f6591ae0

السعودية.. أكثر من 100 ألف شخص سجلوا للحصول على لقاح كورونا

000_1Q00AC_797413_highres

البرازيل: 964 وفاة و42 ألف إصابة بكورونا

1047425393_0_303_3254_2034_705x375_80_0_0_b45ae8590b3817b813f9134d2ac797d4

كيف يؤثر لقاح مودرنا على الجسم.. وما أبرز المخاوف المتعلقة به

1228293780

غزة: 10 وفيات و935 اصابة جديدة بكورونا

1120201692013328694204

كندا تسجل 5879 اصابة جديدة بكورونا في اربع مقاطعات كبرى

أخبار متعلقة
woman-sick

متى يكون الشعور بالإرهاق علامة على كوفيد-19 أو الزكام أو إنفلونزا؟

202082917304070EZ

توصيات جديدة من الصحة العالمية بشأن ارتداء الكمامات

ap_20035699439492

الصحة العالمية: العالم بحاجة لتحصين وحماية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد

tips-to-get-rid-headache

هل الصداع من الأعراض المبكرة لفيروس كورونا؟

000_1Q75UI-768x576

كورونا.. أكثر من نصف مليون إصابة في العالم خلال 24 ساعة

602x338_cmsv2_37388f22-7db9-5cc0-8d76-06a0302ccd4d-5065286

الصحة العالمية: انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا