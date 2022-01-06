الخميس 06-01-2022
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الخميس، 06-01-2022 08:59 م

الصحة العالمية تدعو إلى العدالة الصحية لوضع حد للدمار الذي تسببت به كورونا

منظمة الصحة العالمية


الوكيل الاخباري - دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، شعوب العالم، بما في ذلك المجتمع المدني والعلماء وقادة الأعمال والاقتصاديين والمدرسين، إلى مطالبة الحكومات وشركات الأدوية بمشاركة الأدوات الصحية عالميًا، ووضع حد للموت والدمار الذي تسببت به جائحة كوفيد-19.

وأكّد غيبريسوس، في مؤتمر صحفي افتراضي عقدته المنظمة، اليوم الخميس، حاجة العالم إلى التوزيع العادل للقاحات كوفيد-19، والعدالة في تقديم العلاج والفحوصات، وتحقيق العدالة الصحية، مبينا أهمية أصوات الناس في الدفع من أجل هذا التغيير.

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