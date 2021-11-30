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الثلاثاء، 30-11-2021 08:28 م

الصحة العالمية تدعو إلى رد عقلاني ومتكافئ على أوميكرون

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الوكيل الاخباري- اعتبر المدير العم لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن الإجراءات التي تتخذها الدول ردا على بدء انتشار سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا يجب أن تكون متكافئة مع خطورتها.

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ودعا تيدروس، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، جميع الدول الأعضاء في المنظمة "إلى اتخاذ إجراءات عقلانية ومتكافئة مع الخطورة بالتوافق مع القواعد الطبية الصحية الدولية".

وشدد المدير العام للمنظمة على أن "الاستجابة العالمة يجب أن تكون هادئة ومنسقة ومتسقة".

وأعرب تيدروس عن قلقه من أن "عددا من الدول" تفرض، ردا على انتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة، "إجراءات متسارعة وشاملة لا تستند إلى أدلة أو لا تعتبر فعالة أصلا بل تؤدي فقط إلى زيادة عدم المساواة".

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

 

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلا عن مجموعة من الدول في الجنوب الإفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

واسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول إفريقيا الجنوبية والتي تعاني للتو من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات. 

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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