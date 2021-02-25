الصحة العالمية تدعو الحكومات إلى اعتبار وباء كورونا طويل الأمد

الوكيل الاخباري - دعت منظمة الصحة العالمية، في بيان على موقعها الإلكتروني من نيويورك اليوم الخميس، حكومات الدول إلى اعتبار فيروس كورونا "فيروسا طويل الأمد".

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وقال مدير المنظمة هانس كلوغه، في مؤتمر صحفي، "إنها أولوية واضحة لمنظمة الصحة العالمية إعطاء هذا الفيروس أهمية كبيرة، واعتباره فيروسا طويل الأمد. يجب أن يكون هذا الأمر محط أنظار جميع السلطات الصحية في العالم".



--(بترا)

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