الأحد 15-01-2023
الوكيل الاخباري

العرموطي : رفع الفائدة على المقترضين بأثر رجعي غير قانوني

المحكمة الدستورية ترد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم

افتتاح المقر الجديد لبيت الثقافة والفنون ودار خطوط وظلال للنشر بعمان

افتتاح قاعة المرحوم بني خالد بكلية الشريعة باليرموك

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

وزير الصحة : الحالة الوبائية مستقرة في الاردن

شاهد : اليوتيوبر التركي الشهير كوكسال بابا في الأردن - فيديو

لا وفيات بكورونا في الأردن خلال أكثر من شهرين

الخدمة المدنية يبحث مع نقابة الصحفيين عدة قضايا

إدارة مياه المفرق: المحافظة ستشهد صيف آمن مائيا

الأحد، 15-01-2023 02:24 م

الصحة العالمية تدعو الصين لتقديم مزيد من البيانات عن تفشي كورونا

1964981_0


الوكيل الإخباري - رحبت منظمة الصحة العالمية بنشر بكين بيانات جديدة عن إصابات كورونا لديها، وطالبتها بتقديم مزيد من المعلومات حول الجائحة في مقاطعاتها

اضافة اعلان


وقالت المنظمة في بيان إن مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس تناول المسألة في اتصال مع مدير لجنة الصحة الوطنية في الصين ما شياو وي.


وذكرت في بيان أن "تيدروس أكد مجددا على أهمية المزيد من التعاون والشفافية من جانب الصين".


وقالت المنظمة في بيانها إنها بصدد "تحليل المعطيات التي تغطي الفترة من بداية ديسمبر إلى 12 يناير الحالي، والتي تسمح بفهم أفضل للوضع الوبائي وتداعيات هذه الموجة على الصين".


وأضاف البيان أن "منظمة الصحة العالمية طلبت أن يتم تبادل هذا النوع من المعلومات التفصيلية معنا ومع الجمهور".

 

وكانت الصين أعلنت في وقت سابق اليوم أنها سجّلت على الأقل 60 ألف وفاة على صلة بالفيروس بين 8 ديسمبر و12 يناير.


وفي ديسمبر أجرت الصين إعادة نظر في منهجيتها المعتمدة لإحصاء وفيات كورونا، وبات يدرج في الإحصائيات حصرا من يكون السبب المباشر لوفاتهم فشل الجهاز التنفسي المرتبط بالفيروس.


وقد أثار التعديل جدلا إذ أن وفيات كثيرة لم تعد تدرج ضمن حصيلة كورونا.

 

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
corona-virus-getty.tmb-1200v

مصر.. رئيس لجنة 'الصحة البرلمانية' يوضح الموجة السابعة من كورونا

466509

متحور أوميكرون الجديد يكشر عن أنيابه في أمريكا

main_image63b3fbe2925f9

هل تغير مصر إجراءاتها بالمطارات بسبب كورونا؟

بريطانيا-11_10

بريطانيا: تراجع إصابات ووفيات كورونا

UKUKUK

كورونا.. روسيا تسجل أول إصابة بمتغير 'كراكن'

202311017401192638089692011925113 (1)

الصين توقف إصدار تأشيرة قصيرة المدى للكوريين الجنوبيين

أخبار متعلقة
6-1-2023_15_57_00_GomhuriaOnline_551673013420

احتمال ظهور سلالة جديدة من 'كورونا' ضعيف ولكنه غير مستبعد

63b430b2423604116d00f4d7

علماء بريطانيون: البلاد غير مستعدة لموجة جديدة من كورونا

image770x420cropped

كورونا... هل نحن امام مرحلة جديدة من المتحورات الخطيرة؟

63ac20eb4236045cef639dee

هونغ كونغ تلغي وثيقة التطعيم واختبارات كورونا للمسافرين

63a9c1324236045f20536afd

وسائل إعلام: اعتبارا من 8 يناير الصين تفتح الحدود وتتخلى عن الحجر الصحي

24-12-2022_23_52_33_GomhuriaOnline_551671918753

الصين تسجل 37 مليون إصابة بفيروس كورونا يوميا