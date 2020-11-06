الصحة العالمية تدعو لمضاعفة الجهود للتصدي لفيروس كورونا

الوكيل الإخباري- دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس الدول الى مضاعفة الجهود للتصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا.

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وأضاف غيبريسوس، في إحاطته حول أخر مستجدات كوفيد-19 عالميا بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة، اليوم الجمعة، عبر تقنية الاتصال المرئي، أنه بغض النظر عن مرحلة الوضع الوبائي من حيث تفشي كوفيد-19 في أي بلد، فإنه يمكن للدول أن تغير مساره من خلال استجابة حكومية كاملة، واستجابة مجتمعية كاملة.

واكد المدير العام للمنظمة، أهمية المراجعة الداخلية لخطط استجابة البلدان لجائحة كوفيد-19، مشيرا الى أن هذه المراجعات الداخلية لا تساعد البلدان على تحسين وتقوية استجابتها لكوفيد-19 فحسب، بل تساهم بتحقيق الأمن الصحي على المدى الطويل.



