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الأربعاء، 15-12-2021 09:25 ص

الصحة العالمية : تراجع أعداد الوفيات بكورونا بنسبة 10%

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الوكيل الإخباري-رصدت الصحة العالمية إصابة أكثر من 4 ملايين شخص بكورونا عالميا خلال الأسبوع الماضي، ووفاة نحو 47 ألفا، فيما تراجع عدد الوفيات بنسبة 10%، والإصابات بنسبة 5% مقارنة بالأسبوع السابق.

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وقالت النشرة الوبائية لمنظمة الصحة العالمية: "انخفض عدد الإصابات الجديدة والوفيات على حد سواء خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق بنسبة 5٪ و 10٪ على التوالي"، فيما تم خلال الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر، تسجيل 4.000.817 إصابة، و46961 حالة وفاة.


وحازت أوروبا على نسبة 65٪ من حالات الإصابة المسجلة في سبعة أيام و60٪ من الوفيات، في حين رُصد انخفاض في الإصابات بالعدوى بنسبة 7٪، كما انخفض معدل الوفيات بنسبة 3٪.


ورصدت المنظمة أيضا زيادة كبيرة في معدل الإصابات في إفريقيا بنسبة 111٪، فيما انخفضت حالات الإصابة بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي في أمريكا بنسبة 10٪، وفي جنوب شرق آسيا بنسبة 10٪، وفي منطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 7٪.


إلى ذلك، ارتفع معدل الوفيات في منطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 4٪، لكنه انخفض في جنوب شرق آسيا بنسبة 50٪ ، وأمريكا بنسبة 14٪، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 3٪، وإفريقيا بنسبة 1٪.

 

روسيا اليوم

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