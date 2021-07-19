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الإثنين، 19-07-2021 10:36 م

الصحة العالمية ترصد انتشار متحور لامبدا في أكثر من 30 دولة

الصحة


الوكيل الإخباري- أعلنت رئيسة الفريق التقني المعني بالأمراض عالية الخطورة بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، أن المنظمة رصدت انتشار طفرة "لامبدا" من فيروس كورونا المستجد في أكثر من 30 دولة.

وفي تصريحات صحفية ذكرت، أن الحديث يدور عن طفرة جديدة نسبيا سارية في عدد من الدول وعلى وجه الخصوص في بلدان الأمريكيتين.

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وأشارت، إلى أن منظمة الصحة العالمية، تتابع انتشار طفرة "لامبدا" عن كثب، ولا تستبعد أن يتم تصنيف هذه الطفرة المسجلة للمرة الأولى في بيرو، في ديسمبر 2020، بين المتحورات المثيرة للقلق.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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