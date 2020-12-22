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الثلاثاء، 22-12-2020 11:05 ص

الصحة العالمية تزف بشرى بشأن سلالة كورونا الجديدة

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الوكيل الاخباري - قالت منظمة الصحة العالمية، يوم امس الاثنين، إنه لا داعي للذعر بسبب سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا ظهرت في بريطانيا.

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وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن ظهور السلالة جزء طبيعي من تطور الجائحة.


- اكتشاف إيجابي

وسلط مسؤولو منظمة الصحة العالمية ضوءا إيجابيا على اكتشاف السلالات الجديدة التي دفعت عددا كبيرا من الدول إلى فرض قيود على دخول القادمين من بريطانيا وجنوب أفريقيا، وقالوا إن أدوات جديدة لتعقب الفيروس تحقق النتائج المرجوة.

وقال مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ في المنظمة في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، "يتعين علينا أن نقيم توازنا. من المهم للغاية أن تكون هناك شفافية، من المهم للغاية إبلاغ الجمهور بحقيقة الأمر، لكن من المهم أيضا أن نقول إن هذا جزء عادي من تطور الفيروس".


ومضى قائلا، "توافر القدرة على تعقب فيروس بهذا القرب، بمثل هذا الاهتمام، بمثل هذه الطريقة العلمية وفي وقت مناسب هو تطور إيجابي حقيقي للصحة العامة العالمية، والدول التي تفعل هذا النوع من المراقبة تستحق الثناء".


وقالت المنظمة، إنها "تتوقع الحصول قريبا على مزيد من التفاصيل عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا".

 


- بشرى بشأن قدرة اللقاحات على مكافحة السلالة الجديدة
وأشار مسؤولو منظمة الصحة العالمية، إلى أن تحورات فيروس كورونا حتى الآن أبطأ بكثير من الإنفلونزا.

وأضافوا أن من المتوقع أن تتعامل اللقاحات المطورة لمكافحة كوفيد-19 مع السلالات الجديدة أيضا، على الرغم من أن الفحوص تجرى حاليا للتأكد من هذا.

سبوتنيك

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