الخميس 13-01-2022
الوكيل الاخباري

اقتراح قانون أميركي لمعاقبة بوتين

الصحة العالمية تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات

مخمور يحطم محتويات منزل عائلته ويعتدي على شقيقه في عمان

وفاة حدث إثر إصابته بعيار ناري في اربد

مدفأة غاز تتسبب بحريق شقة في عمّان

تنفيذ مشروع نعم أنا قادرة في جرش

وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي الخميس

تركيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء جائحة كورونا

مراكز التطعيم بجميع الجرعات يوم الخميس - أسماء

دول أوروبية تسجل أرقاماً قياسية بحصيلة وفيات وإصابات كورونا اليومية - تفاصيل

الخميس، 13-01-2022 01:06 ص

الصحة العالمية تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات

w


الوكيل الاخباري - سجل مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" حول العالم قفزة حادة، حيث لامس هذا المؤشر 3.4 مليون حالة حسب معطيات منظمة الصحة العالمية.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، في إحصائية جديدة نشرتها يوم الأربعاء، بتسجيلها 3.395 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا حول العالم، مقارنة مع 1.738 مليون حالة في بيانات الثلاثاء.

كما ذكرت المنظمة أنها رصدت 7735 وفاة جديدة بالفيروس مقابل 5150 حالة في إحصائية الثلاثاء.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
fff

تركيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء جائحة كورونا

thumbs_b_c_ff86fbb31f9f2f6c3aeb1efa198028de

دول أوروبية تسجل أرقاماً قياسية بحصيلة وفيات وإصابات كورونا اليومية - تفاصيل

main_image61df26be344f6

الصحة العراقية تحذر من تدهور الأوضاع

1202211194857444192853

بريطانيا تسجل 398 وفاة و129587 إصابة بكورونا

120228222831825915018

قطر تسجل 4206 إصابات جديدة بفيروس كورونا

61de9c544c59b76677073de3

طوكيو تسجل أعلى حصيلة بإصابات كورونا منذ اكتوبر الماضي

أخبار متعلقة
1220218165039749310556

الكويت ترصد 12 إصابة جديدة بأوميكرون

1220212120031585113949

بريطانيا تسجل 140 وفاة و106122 إصابة بكورونا

154-222218-corona-injuries-britain-week_700x400

الإصابات بكورونا تحت الـ28 ألفا في روسيا

مكسيك

المكسيك تسجل 2650 إصابة و211 وفاة جديدة بفيروس كورونا

istockphoto-1208141161-170667a

الصحة العالمية : تراجع أعداد الوفيات بكورونا بنسبة 10%

20212281451643OE

76 إصابة جديدة بكورونا وفرض قيود على سكان بلدة جنوبية في الصين