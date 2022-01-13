الصحة العالمية تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات

الوكيل الاخباري - سجل مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" حول العالم قفزة حادة، حيث لامس هذا المؤشر 3.4 مليون حالة حسب معطيات منظمة الصحة العالمية.



وأفادت منظمة الصحة العالمية، في إحصائية جديدة نشرتها يوم الأربعاء، بتسجيلها 3.395 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا حول العالم، مقارنة مع 1.738 مليون حالة في بيانات الثلاثاء.



كما ذكرت المنظمة أنها رصدت 7735 وفاة جديدة بالفيروس مقابل 5150 حالة في إحصائية الثلاثاء.

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