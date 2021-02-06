الصحة العالمية تسجل انخفاضا في انتشار فيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت خبيرة منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركهوفن، اليوم السبت، أن الصحة العالمية سجلت انخفاضا في انتشار عدوى فيروس كورونا.
وقالت: "هذا يرجع إلى عدد من العوامل، وفي المقام الأول إلى الإجراءات التي تتخذها الدول من أجل قطع سلاسل انتقال الفيروس ومنع إصابة أشخاص آخرين".
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/Bc8geVbAuh— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 5, 2021
وحثت كيركهوفن الدول التي يتراجع فيها عدد الإصابات على الاستمرار في الامتثال لتدابير مكافحة الوباء. وأضافت أن هذه الدول تمر حاليا بمرحلة حرجة.
المصدر : سبوتنك