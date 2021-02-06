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السبت، 06-02-2021 10:09 ص

الصحة العالمية تسجل انخفاضا في انتشار فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت خبيرة منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركهوفن، اليوم السبت، أن الصحة العالمية سجلت انخفاضا في انتشار عدوى فيروس كورونا.

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وقالت: "هذا يرجع إلى عدد من العوامل، وفي المقام الأول إلى الإجراءات التي تتخذها الدول من أجل قطع سلاسل انتقال الفيروس ومنع إصابة أشخاص آخرين".

 


وأضافت قائلة: "إن إجراءات الحكومة لإعلام السكان بالإجراءات اللازمة للوقاية من العدوى، وتدريب الكوادر الطبية والجهود المبذولة في إطار حملات تطعيم الناس، لعبت دورا كبيرا".


وحثت كيركهوفن الدول التي يتراجع فيها عدد الإصابات على الاستمرار في الامتثال لتدابير مكافحة الوباء. وأضافت أن هذه الدول تمر حاليا بمرحلة حرجة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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