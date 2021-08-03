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الثلاثاء، 03-08-2021 08:47 ص

الصحة العالمية تسجل تحسنا طفيفا للوضع الوبائي في تونس

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الوكيل الإخباري - أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع الوبائي في تونس بات يتحسن بشكل طفيف، داعية الحكومة إلى تسريع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

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وقال ممثل المنظمة في تونس إيف سوتيران: "البيانات الوبائية تسير في الاتجاه الصحيح... لدينا شعور بأن ذروة الوباء ربما صارت خلفنا".


وأضاف: "تونس التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة تلقت في غضون 10 أيام حوالي 7 ملايين جرعة من اللقاحات وقد تتلقى مليونين أو ثلاثة ملايين أخرى قريبا".


وتابع: "التحدي الآن في تسريع حملة التطعيم".


من جهته، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن "بلاده تلقت 6 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا على هيئة منح من دول صديقة"، مشددا على أنه "سيتم تسريع معدل التطعيم في تونس".


وسجلت تونس خلال الأسبوع الماضي أسوأ معدل وفيات في العالم بوباء كورونا بلغ 10.64 حالة لكل 100 ألف نسمة، وفقا لإحصاء استند للبيانات الرسمية.


وتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة في تونس 20 ألفا، حيث يمثل متحور (دلتا) أكثر من 90% من الإصابات، كما أن تأثير التجمعات العائلية التي نظمت خلال عيد الأضحى لا يزال من الصعب تقييمه وقد يقلب هذا التقدم، حسب الصحة العالمية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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