الصحة العالمية تشدد قواعد ارتداء الكمامات

الوكيل الاخباري - دعت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، إلى ارتداء الأقنعة ليس في الأمكنة المغلقة فقط، ولكن في الهواء الطلق أيضا.

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وأوضحت المسؤولة، أنه من الضروري ارتداء أقنعة طبية واقية في الأماكن التي تفتقر إلى التهوية الكافية، بغض النظر عما إذا كان من الممكن الحفاظ على مسافة اجتماعية هناك أم لا.



ويوصى بارتداء الكمامات في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن العامة بما في ذلك الجامعات والمدارس.



وتابعت هاريس: وإن كانت الغرفة جيدة التهوية، لكن من المستحيل الحفاظ على مسافة اجتماعية لا تقل عن متر واحد هناك، فمن الضروري ارتداء معدات الحماية الشخصية.



تنطبق هذه القاعدة أيضًا على الأماكن المفتوحة، في حال كان من المستحيل الحفاظ على مسافة بينك وبين المارة الآخرين في الشارع، فعليك أيضًا ارتداء كمامة.



وأشارت هاريس، إلى أن التشديد الجديد للقواعد أصبح أكثر جدية خلال فترة انتشار الجائحة.



وأصيب أكثر من 63 مليون شخص بكورونا حول العالم، وتوفي ما يقرب من 1.5 مليون شخص. وتم تسجيل معظم حالات الإصابة في الولايات المتحدة والهند والبرازيل.





