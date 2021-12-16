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الخميس، 16-12-2021 10:20 ص

الصحة العالمية تشير إلى تضاعف أعداد المصابين بأوميكرون

كورونا العالم


الوكيل الإخباري - قال المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية ديفيد نابارو لشبكة "سكاي نيوز" إن سلالة "أوميكرون" تنتشر بسرعة كبيرة ويتضاعف عدد المصابين بها كل يومين إلى ثلاثة أيام.

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وفيما لم يستبعد نابارو في هذا السياق حدوث زيادة في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، أشار إلى أن "المشكلة ستصبح خطيرة في المستقبل القريب".


وترى منظمة الصحة العالمية أن ارتفاع معدل انتشار سلالة "أوميكرون" مقارنة بمتحورات الفيروس التاجي الأخرى، ستؤدي إلى زيادة عدد حالات اللجوء للعلاج في المستشفيات، وزيادة العبء على العاملين في المجال الطبي وأنظمة الرعاية الصحية، وهذا الأمر بدوره يمكن، حسب الخبراء، أن يتسبب في زيادة في معدل الوفيات.


وكانت منظمة الصحة العالمية قد أطلقت في 26 نوفمبر على سلالة الفيروس التاجي "B.1.1.529" المكتشفة في جنوب إفريقيا الحرف اليوناني أوميكرون، مشيرة إلى أنها حتى الآن في 77 دولة، لافتة أيضا إلى أنها تتميز "بعدد كبير من الطفرات، بعضها مثير للقلق، وينتشر بمعدل لم نشهده في أي متحور آخر" للفيروس التاجي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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